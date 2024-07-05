Эксперт сказал, может ли Запад отказаться от стран-изгоев

россия своим вторжением в Украину нанесла миллиардный ущерб и она должна их возместить. В частности, она должна отдать 300 млрд долларов замороженных активов в фонд возмещения ущерба, нанесенного Украине.

Финансист, экс-банкир и экономический эксперт Роман Сульжик объяснил, должна ли российская федерация стать страной-изгоем, или наоборот – вернуться в мировое сообщество и продолжить экономическое развитие.

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Сульжик считает, что сейчас Запад не заинтересован, чтобы "население россии завтра умерло от голода". "Запад такие цели не ставит, это слишком. Но сделать так, чтобы они никогда не смогли догнать мероприятие, как сделали с Советским Союзом, этого достаточно. Не надо, чтобы у них ВВП упал сразу в два раза, достаточно чтобы скорость роста ВВП россии была на 1,2 или 3 процента меньше, чем потенциальная. Тогда они никогда не смогут догнать Запад", – сказал эксперт.

Он пояснил, что россиянам, чтобы догнать Запад хотя бы по уровню жизни населения, нужно добиться роста ВВП на 10 процентов в год. А Западу достаточно роста в 4%.

Сейчас против них делать эти механизмы сдерживания, чтобы им сказать, уже санкции работают. Один-два процента – они уже не дают им расти. Но если мы скажем: давайте еще один-два процента вашего ВВП, а это 20-40 млрд долларов как раз вы будете отдавать в фонд восстановления Украины до бесконечности, пока вы все здесь не восстановите, даже если это будет новая российская власть и т.д., то это не даст им расти", – заметил Сульжик. Он говорит, что санкции должны заставить россию, "возможно как в случае с СССР", пойти на условия, которые будут устраивать мировое общее прежде всего.

Чтобы они сказали: все, мы хотим с себя это сбросить, мы хотим быть нормальной страной, давайте нам условия, что нам нужно делать… Чтобы они могли уже договариваться. Пока в Украине активная фаза войны, если сейчас не сделать эти механизмы, чтобы они 20-30 млрд в год начали выплачивать (репарации. – Ред.)", – добавил специалист.

Он прогнозирует, что Украина сможет забрать на восстановление 300 млрд долларов замороженных активов России. Однако добавил Сульжик, "лучше, чтобы россия платила 20-30 млрд в год в бюджет Украины".

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