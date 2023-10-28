Эксперты назвали приборы, незаметно увеличивающие счета за свет

Приближается зима, поэтому многие домохозяйства будут искать способы сократить счета за электроэнергию. Чтобы помочь, эксперты поделились, как можно сэкономить.

Электроприборы, которые остаются включенными, потребляют электроэнергию, даже если ими не пользуются. Об этом сообщает Express.co.uk.

Телевизор является одним из самых энергоемких устройств, когда его оставляют в режиме ожидания. Если выключать его целиком, это поможет сократить счет за свет.

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Современные игровые консоли намного мощнее, чем раньше, то есть они потребляют гораздо больше энергии, поскольку они подключены к Интернету, даже когда они находятся в режиме ожидания.

Также следует отключать от сети стиральную машинку. Хотя в режиме ожидания она потребляет мало, однако постоянное соединение накручивает счета за электроэнергию.

Другие приборы, полностью отключаемые, включают чайники, тостеры, настольные компьютеры и сушильные машины.

Напомним, мы уже писали, как согреться, если нет отопления.

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