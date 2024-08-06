Эксперты назвали самые надежные дешевые китайские кроссоверы

Среди многих украинцев до сих пор бытует убеждение, что китайские машины, подобно другим товарам, производимым в Поднебесной, не отличаются высоким качеством или продолжительностью службы. Однако такое мнение устарело, поскольку китайская промышленность достигла значительного прогресса в производстве авто, которые теперь служат долго и надежно, даже в бюджетном сегменте.

Так, недавно местная сеть качества провела исследование и определила пять самых надежных китайских кроссоверов.

При формировании этого рейтинга учитывались только автомобили, чья цена в базовой версии не превышает 100 тысяч юаней (около $13 800). Оценивалось среднее количество дефектов и неисправностей каждой модели, а также отзывы владельцев. Авто засчитывали штрафные баллы за каждую выявленную проблему. Те, что набрали меньше всего таких баллов, возглавили список и были определены как наиболее надежные на рынке.

Лидером рейтинга стал кроссовер GAC Trumpchi GS3 с результатом в 140 баллов. На втором месте оказался Changan CS35 Plus со 141 баллом, а на третьем - Geely Icon со 143 баллами. В пятерку лучших также вошли Geely Coolray со 161 баллом и Kaiyi X3 Pro со 163 баллами.

Как наименее надежные были определены модели Zotye T300 с 232 баллами, Livan X3 Pro и BAW BJ212, каждая из которых получила по 209 баллов, JAC JS4 со 198 баллами, Chery Tiggo 2 Pro со 187 баллами и Tiggo 4 Pro со 188 баллами.

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-10 подержанных авто, которые советуют покупать всем.

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