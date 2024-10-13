Эксперты назвали ТОП-3 самых недооцененных внедорожников на рынке

Сегодня сегмент внедорожников является чрезвычайно популярным. Однако покупатели часто выбирают очень разрекламированные модели, которые далеко не всегда соответствуют своей стоимости.

Эксперты советуют обратить внимание на три внедорожника, которые остаются недооцененными на автомобильном рынке, хотя заслуживают значительно большего интереса автолюбителей. Об этом пишет сайт Avtomob.

1. Lexus GX 460

Lexus GX 460. Источник: wiki Lexus GX 460. Источник: wiki

Эта модель создана на базе платформы известного Toyota Land Cruiser Prado. Конструкторы взяли от него лучшие черты и добавили элементы роскоши от Lexus. По своим техническим характеристикам этот внедорожник похож на не менее известный Toyota 4Runner.

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2. Nissan Xterra

Nissan Xterra. Источник: wiki Nissan Xterra. Источник: wiki

Хотя производство этого внедорожника прекращено, его все еще можно приобрести на вторичном рынке. Его часто сравнивают с Toyota 4Runner, однако стоимость Xterra значительно ниже. Для многих этот автомобиль стал приятной неожиданностью благодаря своей надежности и практичности.

3. Porsche Cayenne (2nd Generation)

Porsche Cayenne (2nd Generation). Источник: wiki Porsche Cayenne (2nd Generation). Источник: wiki

Второе поколение Cayenne (2011-2018) нередко остается в тени из-за огромной популярности первой версии. Однако эта модель привлекает более доступной ценой, повышенной надежностью и отличными характеристиками для езды по бездорожью.

Напомним, ранее автоэксперты назвали марки внедорожников с самыми надежными двигателями.

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