Эксперты объяснили, как часто на самом деле нужно менять простыни

Эксперты поделились, как часто нужно менять постельное белье, чтобы поддерживать гигиену. Сара Демпси, эксперт по уборке объяснила, что в основном следует стирать постельное белье раз в неделю.

Если вы сильно потеете ночью, тогда следует чаще стирать постельное белье. Об этом сообщает Express.co.uk.

Что касается подушек и постельного белья, следует чистить их по крайней мере дважды в год. Большинство пуховых одеял можно стирать в стиральной машине.

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Лучше стирать постельное белье при высокой температуре, чтобы оно было максимально чистым. Имейте в виду, если вы проводите много времени в постели, постельное белье должно быть как можно чище.

Если не стирать постельное белье регулярно, это может привести к развитию бактерий и грибков.

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