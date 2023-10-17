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Эксперты объяснили, как часто на самом деле нужно менять простыни

Анастасия Крыщук

Эксперты объяснили, как часто на самом деле нужно менять простыни

Эксперты поделились, как часто нужно менять постельное белье, чтобы поддерживать гигиену. Сара Демпси, эксперт по уборке объяснила, что в основном следует стирать постельное белье раз в неделю.

Если вы сильно потеете ночью, тогда следует чаще стирать постельное белье. Об этом сообщает Express.co.uk.

Что касается подушек и постельного белья, следует чистить их по крайней мере дважды в год. Большинство пуховых одеял можно стирать в стиральной машине.

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Лучше стирать постельное белье при высокой температуре, чтобы оно было максимально чистым. Имейте в виду, если вы проводите много времени в постели, постельное белье должно быть как можно чище.

Если не стирать постельное белье регулярно, это может привести к развитию бактерий и грибков.

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