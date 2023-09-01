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Эксперты ответили, какие родинки на теле приносят удачу

Цихоцкая Мария

Эксперты ответили, какие родинки на теле приносят удачу

Наши предки верили, что странные пятна на человеческом теле были дарованы высшими силами, и их количество нельзя было считать. Они считали, что это может привести к потере успеха, дарованного высшими силами.

Об этом пишет radiotrek.

Также существует убеждение, что постоянное рассмотрение родинок и их перечисление может снизить количество счастливых дней в жизни. В этих пятнах содержится особая энергия, имеющая большое значение для их владельцев.

Какие родинки ассоциируются с удачей

Согласно народным верованиям, чем больше родинок на теле человека, тем больше возможностей он имеет в жизни. Нужно только приложить усилия, чтобы добиться успеха, включая финансовый.

Если родинок много на лице и руках, то это может свидетельствовать о счастливой жизни и стать известным в своей области.

Если родинки скрыты от взглядов других (под волосами или одеждой), это может означать успешную жизнь, особенно на финансовом уровне.

У женщин, родинки на левой стороне тела могут принести благополучие, в то время как у мужчин на успех указывают пятна на правой стороне.

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Родинка на лбу или щеке может свидетельствовать о счастье и удаче.

Родинки вокруг губ говорят о магнетизме и способности привлекать внимание, что может привести к успеху на сцене или в политике.

Родинка на носу может приносить удачу, и считается, что такие люди могут больше "видеть" и обладают хорошей интуицией.

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