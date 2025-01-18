Эксперты рассказали, какой пробег является оптимальным при выборе подержанного авто

При выборе подержанного автомобиля первоочередное внимание должно уделяться его надежности. Одним из ключевых показателей этого является пробег, позволяющий оценить степень изношенности автомобиля и предсказать, как долго он сможет прослужить без значительных поломок.

Специалисты поделились мнениями относительно того, какой пробег можно считать оптимальным при покупке подержанного транспортного средства. Об этом рассказывает команда UAportal совместно с "Твоя машина".

В первую очередь важно понимать, что допустимый пробег может отличаться в зависимости от производителя автомобиля и условий эксплуатации. В частности, если транспортное средство привезли из Германии, есть большая вероятность, что оно регулярно проходило качественное техническое обслуживание и использовалось осторожно. Даже при значительном пробеге такие автомобили обычно оказываются надежнее, чем те, которые эксплуатировались в Украине.

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Также следует учитывать возраст автомобиля и количество предыдущих владельцев. Если транспортное средство имеет значительный возраст, но пробег остается малым, и при этом было много смен владельцев, это может свидетельствовать о возможном скручивании показателей одометра.

Считается, что в Украине средний годовой пробег автомобиля составляет от 15 000 до 25 000 километров. Поэтому трехлетнее авто с пробегом до 50 000 километров может быть хорошим выбором. Для машин возрастом 5-7 лет рекомендуется обращать внимание на модели с пробегом, не превышающим 100 000 километров. Если транспортному средству более 12 лет, то пробег в пределах 200 000 километров и более считается приемлемым

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы в 2025 году должны заплатить налог за свой автомобиль.

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