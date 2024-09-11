Эксперты составили рейтинг самых неликвидных кроссоверов

При выборе автомобиля многие автовладельцы обращают внимание на его ликвидность. Ведь со временем любое авто теряет в стоимости, однако некоторые модели обесцениваются быстрее других.

Британское издание WhatCar провело исследование, чтобы выяснить, какие кроссоверы быстрее всего теряют свою стоимость. Эксперты WhatCar сосредоточились именно на кроссоверах, поскольку этот сегмент является одним из самых популярных на рынке.

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В исследовании была проанализирована потеря стоимости автомобилей за три года эксплуатации. Результаты исследования оказались достаточно неожиданными. Больше всего обесценились именно электрические кроссоверы.

Лидером антирейтинга стал DS3 E-Tense, за три года потерявший аж 74,7% своей первоначальной стоимости. Следом за ним следуют Citroen e-C4 (72,4%), Opel/Vauxhall Mokka Electric (71,7%) и Maserati Levante (70,5%).

Почему электромобили так быстро обесцениваются? Эксперты объясняют это несколькими факторами:

Электромобили развиваются очень быстро, что приводит к быстрому нравственному старению моделей.

Батареи электромобилей со временем деградируют, что снижает их стоимость.

Помимо электромобилей, в список наименее ликвидных кроссоверов попали также Peugeot e-2008, Mazda MX-30, SsangYong Torres, Jaguar I-Pace, DS 7 и Jeep Compass.

Важно отметить, что это исследование касается именно британского рынка. Ситуация на украинском рынке может несколько отличаться. Тем не менее общие тенденции остаются актуальными: электромобили пока менее ликвидны, чем автомобили с традиционными двигателями.

Ранее эксперты выяснили, какие модели автомобилей раскупают украинцы.

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