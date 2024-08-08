Эксперты выяснили, какие модели авто раскупают украинцы
На украинском рынке новых автомобилей продолжает лидировать Renault Duster. Этот внедорожник уже не первый месяц показывает высокий спрос среди украинских автолюбителей.
Согласно информации портала "Укравтопром", десять самых популярных моделей автомобилей в июле составили треть рынка новых легковых автомобилей. Наибольший спрос имел Renault Duster, занявший первое место по количеству проданных единиц.
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В частности, в июле украинцы активно выбирали автомобили нескольких популярных моделей. Эти десять моделей составили треть всего рынка новых легковых автомобилей за прошлый месяц.
Лидером продаж по-прежнему остается Renault Duster. Второе место занимает Toyota RAV 4, известная своим комфортом и надежностью. Тройку лидеров замыкает Honda M-NV, привлекающая покупателей компактными размерами и экономичностью.
Среди других популярных моделей можно отметить Toyota Camry, Mazda CX-5, Toyota Hilux, Kia Sportage, BYD Song Plus, Volkswagen Touareg и Škoda Octavia.
Такой разнообразный список свидетельствует, что украинские потребители предпочитают разные типы автомобилей, от компактных кроссоверов до внедорожников и седанов.
Анализ данных о продажах автомобилей позволяет заключить, что украинский автомобильный рынок продолжает демонстрировать устойчивый спрос на новые автомобили, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране.
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