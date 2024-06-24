Электронная отсрочка и бронирование в Резерв+: когда ожидать новые функции

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что в приложении "Резерв+" вскоре станет доступной функция оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Такая возможность поможет значительно экономить время.

Об этом Екатерина Черногоренко рассказала в интервью изданию NV.

Что нового появится в "Резерв+"

Черногоренко объяснила, что в некоторых случаях отсрочка должна предоставляться автоматически, без необходимости посещать ТЦК и собирать документы. Это касается, в частности, лиц с инвалидностью и родителей троих детей. Она отметила, что вся соответствующая информация уже есть в государственных базах данных.

"Мы хотим достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы "Резерв+" стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все сервисы, которые можно автоматизировать, не забирали время и ресурсы наших граждан", – заявила она.

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Известно, что функцию запустят летом. Черногоренко также прокомментировала внедрение процесса электронного бронирования, отметив, что эта возможность будет доступна на портале "Дія", где Минобороны будет выступать партнером системы.

"Каждый руководитель предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников, подлежащих бронированию. Руководитель сможет бронировать их онлайн. Эта информация будет сразу передаваться в реестр "Оберіг". Затем каждый забронированный пользователь "Резерв+" получит соответствующий статус в приложении в своем смартфоне. Статус электронного бронирования будет отображаться при формировании электронного военно-учетного документа через приложение. Фактически, это должно занять несколько минут", - пояснила заместитель министра обороны.

Черногоренко отметила, что для реализации этой функции требуется сотрудничество нескольких министерств: Министерства экономики, Министерства цифровой трансформации, Министерства обороны и Пенсионного фонда. Она добавила, что принимаются все необходимые меры для скорейшего внедрения этого сервиса, и это, вероятно, произойдет уже летом.

Напомним, ранее юрист рассказал, когда нужно подавать заявление на отсрочку от мобилизации.

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