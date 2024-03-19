Еще один российский корабль пошел ко дну, есть жертвы: подробности

На траулере "Капитан Лобанов", который шел из города Светлый в Балтийск, произошел пожар. На борту судна находились семь членов экипажа.

По данным российского телеграм-канала База, взрыв произошел в Балтийском море в 10-мильной зоне, недалеко от побережья Калининградской области. Около 11 утра корабль подал сигнал бедствия.

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На борту траулера находились 7 человек экипажа, четверо пострадали. По данным источников, как минимум один человек погиб. Причины взрыва неизвестны.

Телеграм-канал SHOT пишет, что удалось спасти четырех человек. Один член экипажа погиб, судьба двух других остается неизвестной.

Причины инцидента пока неизвестны.

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота РФ "Сергей Котов".

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