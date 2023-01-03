Еще одна категория украинцев имеет право на прибавку к пенсии: сколько и кто

Пенсия в Украине - кто получит новую надбавку к пенсии

В Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

Пока такая надбавка составляет 258,90 гривен в месяц. Эту сумму должны прибавлять к основным выплатам пенсионера, сообщает "На пенсии".

Если же меняется прожиточный минимум, прибавка увеличивается на разницу между старой выплатой (до повышения) и новой (после повышения).

Кто может получить статус почетного донора

Статус почетного донора Украины может получить гражданин, сдавший 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови. Речь идет именно о бесплатной сдаче крови.

Для назначения дополнительных выплат необходимо подать заявление и документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины" в территориальное управление Пенсионного фонда.

Напомним, что украинские пенсионеры в 2023 году будут получать те же деньги, что и сейчас. Размер минимальной пенсии составит 2093 грн. Согласно государственному бюджету, не предусмотрен рост прожиточного минимума, поэтому пенсионные выплаты тоже не будут меняться.

Также в Министерстве соцполитики Украины рассказали, смогут ли выплачивать пенсии в 2023 году. В частности, названы источники, благодаря которым наполняется бюджет Украины.

Министерство социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, хватит ли средств в бюджете на социальные выплаты в 2023 году. В частности, из-за военного положения, усложняющего экономическую ситуацию. Однако правительство оптимизировало расходы в следующем году.

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