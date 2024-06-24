Если нет документов о бронировании при себе: может ли ТЦК вручить повестку

Сотрудники ТЦК имеют право вручить повестку лицу, если оно было забронировано на работе, однако не имеет при себе соответствующих документов, которые это удостоверяют.

Об этом рассказали в юридической фирме "Дубок и партнеры", сообщает издание "Телеграф".

Эксперты по праву подчеркивают, что документальным подтверждением бронирования работников и получения ими отсрочки служит официальная выписка из Приказа, изданного Министерством экономики. Они также указывают, что предоставление повестки лицу, имеющему "бронь", не является нарушением действующего законодательства.

Читайте также: Куда обращаться, если ТЦК превышают свои полномочия

"Это обязанность всех граждан, независимо от возраста или наличия отсрочки. Следовательно, забронированные граждане, как и все остальные, обязаны явиться в соответствующий ТЦК и СП в указанный в повестке срок", – отметили в адвокатском бюро.

Что делать, если забронированному работнику вручили повестку

В случае, когда вы имеете действительное бронирование, однако повестка была вам вручена, специалисты по праву советуют посетить ТЦК для аннулирования этого документа.

"Итак, если гражданина остановили (но документов при себе нет) и ему выдали повестку, но он имеет "бронь", то нужно явиться в военкомат, взяв с собой выписку из Приказа Министерства экономики Украины о бронировании, для уточнения данных. Но мобилизовать таких граждан не смогут, поскольку работодатель бронированием обеспечивает временное освобождение таких работников от мобилизации. Соответственно, такая повестка будет аннулирована", – объясняют адвокаты.

Для того чтобы предотвратить выдачу повестки, лицам с имеющейся "броней" следует всегда иметь при себе выписку от Министерства экономики и показывать ее сотрудникам ТЦК при необходимости.

Напомним, ранее адвокат объяснила, имеют ли право представители ТЦК отбирать водительские права.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!