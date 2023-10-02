Если нет разрыхлителя теста: хозяйке дали 4 совета. как сделать выпечку пышной

Разрыхлитель – это специальный порошок, используемый для поднятия теста в выпечке. Обычно он содержит крахмал или муку, соду и лимонную кислоту. Эта комбинация помогает тесту стать рыхлым. Что же делать, когда вы обнаруживаете, что разрыхлитель закончился, а возможности отправиться в магазин нет? Мы расскажем вам, как выйти из этой ситуации и чем можно заменить разрыхлитель, чтобы ваша выпечка осталась пышной и вкусной.

Читайте также: Почему не выходит выпечка: 5 распространенных ошибок хозяек

Чтобы заменить разрыхлитель, нужно учитывать, что он помогает выделить углекислый газ благодаря реакции между содой и лимонной кислотой. Поэтому важно выбрать заменитель, который может воспроизвести эту реакцию. Вот несколько вариантов:

Сода: этот вариант подходит для разных типов теста, если в вашем рецепте есть кислые ингредиенты. Вы можете заменить разрыхлитель содой в одинаковых пропорциях (1:1). Добавляйте соду в чистом виде, не гашеную уксусом. Сода и уксус: этот заменитель разрыхлителя также подходит для разных типов теста, но требует наличия кислых ингредиентов в рецепте. Обычно вы можете заменить 1 чайную ложку разрыхлителя на 1/2 чайной ложки соды и 1/2 чайной ложки уксуса. Добавляйте гашеную соду быстро, чтобы углекислый газ не утек. Алкоголь: этот заменитель разрыхлителя подходит для дрожжевого теста. Алкоголь поможет тесту стать пышным и придаст ему тонкий аромат. Прибавляйте 1 столовую ложку алкоголя на каждый килограмм теста. Газированная вода: этот вариант можно использовать вместо разрыхлителя в различных типах готовящихся на воде теста. Просто замените обычную воду сильногазированной водой согласно рецепту.

Применяя эти заменители разрыхлителя, вы сможете готовить пышную выпечку, даже если вам не хватает обычного разрыхлителя.

Напомним, мы уже писали, как сделать идеальное тесто для вареников с вишнями.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!