Идеальное тесто для вареников с вишнями: что добавлять вместо воды

Вареники с вишнями – это традиционное украинское блюдо, которое наиболее популярно летом, когда начинается сезон вишен. Варятся такие вареники или на пару или в кипящей воде.

После варки вареники можно подавать с растопленным сливочным маслом, сахарной пудрой сахара или со сладким соусом.

Предлагаем вам узнать, как приготовить идеальное тесто на вареники на основе кефира, чтобы они были рыхлыми и мягкими.

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Для теста вам понадобится:

Кефир – 200 мл

Сахар – 2 ст. л.

Соль – щепотка

Яйцо – 1 шт.

Мука – 400 г

Для начинки возьмите 400 г вишен и удалите косточки. При желании засыпьте их сахаром (100 граммов).

Как готовить:

В глубокой эмалированной миске соедините яйцо, соль, сахар и кефир. Постепенно добавляйте муку и замешивайте тесто.

Готовое тесто накройте пищевой плёнкой и оставьте на 20-30 минут.

С вишен уберите лишний сок. По желанию добавьте сахар и размешайте.

Откройте тесто. Разделите его на 4 части. Одну из частей выложите на разделочную доску, замесите и скатайте в колбаску. Нарежьте колбаски теста на кусочки, раскатайте тонко, но чтобы тесто не рвалось.

На раскатанный корж теста выложите по 4-5 вишен. Возьмите стакан и сформуйте кружочки вокруг вишен, чтобы тесто разделилось.

Из кружочков, внутри которых выложены вишни, слепите вареники. Выкладывайте их на присыпанную мукой доску. Поставьте кастрюлю с водой на плиту, когда она будет кипеть, опускайте поочередно сформированные вареники и варите 3-4 минуты после того, как они всплывут на поверхность. Положите вареники в кипящую воду, варите не более 4 минут после следование их на поверхность. Готовые вареники выложите в тарелку и смажьте небольшим количеством сливочного масла или сметаной.

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