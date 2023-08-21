Есть две причины: почему не стоит выключать Wi-Fi на телефоне посреди улицы

Использование мобильных устройств стало неотъемлемой частью нашей жизни. В частности, каждый день владельцы телефонов осуществляют поиск сетей Wi-Fi. Кроме этого, большинство людей никогда не отключают поиск сетей Wi-Fi.

Об этом сообщили в Pixel. Однако эксперты советуют не забывать о важности отключения этой функции перед уходом из дома, ведь это может иметь негативные последствия.

Во-первых, отключение Wi-Fi перед выходом обеспечивает защиту личных данных. Когда смартфон продолжает искать доступные сети Wi-Fi вне дома, он может подключиться к любой обнаруженной точке доступа, включая опасные общедоступные сети.

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Это создает серьезную угрозу безопасности данных, так как злоумышленники могут использовать такие сети для получения доступа к личным данным на вашем устройстве. Рекомендуется подключаться только к проверенным и безопасным сетям, а от автоматического подключения к любой сети следует удерживаться.

Во-вторых, отключение Wi-Fi также помогает сэкономить заряд батареи вашего смартфона. Поиск сетей Wi-Fi может ускорить уменьшение уровня заряда аккумулятора. Если вы хотите продлить продолжительность работы устройства на улице, рекомендуется перед выходом отключить функцию Wi-Fi.

Итак, помните, что беспроводной поиск сетей Wi-Fi на смартфонах имеет две стороны медали. С одной стороны, это удобно, но с другой – может привести к нежелательным последствиям.

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