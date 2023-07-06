Эти три знаки зодиака – прирожденные сплетники: лучше не рассказывать им секреты

Некоторые люди обожают сплетничать и всегда в курсе последних новостей о тех, кто входит в их круг интересов. По словам астрологов, три знака зодиака найдут "крючок" для каждого и тему, которую можно обсуждать часами. Им не стоит доверять конфиденциальную информацию.

Рак

Хотя Раки отличаются эмпатией и славятся своей верностью, они чувствуют это только по отношению к конкретным людям. С ними их секреты будут в безопасности. По-другому обстоит дело с людьми, с которыми Ракам есть за что поспорить. Тогда на первый план выходит их непостоянство настроения и раздражительность, что в некоторые моменты может вылиться в сплетни.

Скорпион

Скорпионы — индивидуалисты, которые любят проводить время в собственной компании. Им обычно трудно открыться другим, поэтому, когда их идея, которую они считают блестящей, подвергается критике, то доверие, которое этот знак зодиака питает к другим, будет полностью потеряно. Скорпионы без колебаний расскажут всем и каждому о своих врагах с поистине впечатляющими подробностями.

Близнецы

Это один из самых общительных знаков зодиака, который много времени проводит с другими людьми. Он любит делиться мыслями и говорить часами. Близнецы – действительно интересный случай, потому что, когда они сплетничают, у них никогда не бывает плохих намерений –совсем наоборот! Они склонны выдавать чужие секреты и делиться неправильными вещами, потому что говорят быстрее, чем думают.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.