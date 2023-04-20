Эти вещи обязательно должны быть в шкафу: названы 7 главных трендов сезона весна-лето 2023
Мода очень изменчива, ведь каждый сезон что-то становится неактуальным, а кое-что – возвращается. В этом году на весну-лето будут актуальны серебро и металлик, футуристичность и чокеры.
Об этом рассказала стилистка Яна Платонова в Instagram. По ее словам, мода – это игра, но правила, пропорции и масштабы выбираете вы.
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7 вещей, которые должны быть в вашем шкафу в сезоне весна-лето 2023
1. Серебро, много серебра. Весной и летом одним из основных трендов является металлик. Разрешается даже создавать сплошные тотал-лук в серебре, или делать акцент на какую-то одну деталь.
2. Silver pants
Серебряные брюки – просто хит сезона! Такая вещь должна быть в гардеробе каждой модницы, поскольку она неотразима.
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3. Необычные чокеры. Зону декольте и шею украсьте чокером с большим цветком. Такая деталь станет "изюминкой" в образе.
4. Наружные швы. Снова возвращается тренд на вещи с наружными швами. Выбирайте такие юбки, платья, брюки, кофты.
5. Клетать рубашки. В сезоне весна-лета будут актуальны стили панк и гранж. Благодаря клетчатой рубашке вы создадите определенную неохоту в образе.
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6. Твидовые жакеты. Такую классическую вещь удачно совмещать с балетками и джинсами.
7. Футуристические очки, или "лыжные", стали новым трендом сезона весна-лето 2023 года.
Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.
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