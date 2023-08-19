'Это было непередаваемое чувство': в СБУ рассказали, как взрывали Крымский мост

Впервые СБУ нацелилась на Крымский мост за восемь месяцев до начала спецоперации. Мост через Керченский пролив является ключевым сегментом российских военных поставок в Крым и оккупированный юг.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк в интервью журналу NV.

"Это было непередаваемое чувство. Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным", – сказал Василий Малюк.

Он отметил, что в октябре 2022 года для первого подрыва моста использовали грузовик с 21 т взрывчатки, который завернули в целлофановую пленку, он был такой толщины, чтобы сканеры не заметили его в пунктах пропуска.

Малыш рассказал, что на постах у моста стояли специальные РЭБ, сбивающие GPS-координаты на взрывных устройствах, настроенных на определенную точку.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне "закрыли" 22 человека — заключили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты", – объяснил глава СБУ.

Для второго удара по Крымскому мосту в июле 2023 года офицер с позывным "Хантер" приложил большие усилия к созданию морских дронов, которые и выполнили миссию. Тогда количество взрывчатки на дронах довели до 850 кг гексогена, а систему управления беспилотниками модернизировали.

Читайте также: На Крымском мосту "чрезвычайное событие" после взрывов: "упал" пролет (фото, видео)

В СБУ создали начиненные взрывчаткой дистанционно управляемые плавсредства-камикадзе, сделанные из уникального материала, незаметного для враждебных РЛС. Их конструкция предусматривала три вида управления и самоуничтожения при необходимости.

"Две ночи мы не спали – буквально поминутно следили за дронами. Мы находились на таком драйве, что приходилось немного успокаивать ребят, чтобы они не гнали беспилотники", – отметил Малыш.

Он добавил, что операции по Крымскому мосту готовили только украинскими силами, и никакие иностранные спецслужбы к ним не причастны. Помимо этого, Крымский мост является законной целью для Украины. В частности, Женевские конвенции не содержат запрета атаковать такие объекты, а Кодекс Либера (инструкция по управлению действующей армией США) определил законной целью "препятствование путям и каналам движения, передвижения или связи".

Напомним, в ночь на 17 июля произошел подрыв Крымского моста, к которому причастны Военно-морские силы Украины и СБУ. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!