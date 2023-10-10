Это опасно: никогда не вешайте кухонные полотенца на дверцу духовки

Кухонные полотенца – незаменимый предмет на любой кухне. Они используются для сушки посуды, вытирания мокрых рук, протирания стола и других поверхностей.

Однако многие хранят кухонные полотенца на дверце духовки. Этот метод хранения не только негигиеничен, но и опасен.

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Почему не стоит класть кухонные полотенца на дверцу духовки

Ручки духовки – это одно из самых грязных мест на кухне. На них скапливается жир, грязь и бактерии. Если вы вешайте полотенце на ручку духовки, оно также будет покрыто этими микроорганизмами.

Ручки духовки могут нагреваться и полотенце, висящее на дверце может вспыхнуть.

Где лучше всего хранить кухонные полотенца

На специальном держателе для кухонных полотенец. Этот аксессуар можно установить на стене или на дверце шкафа.

В корзине или корзине на подоконнике.

Регулярно стирайте кухонные полотенца. Это поможет предотвратить распространение бактерий.

Используйте разные полотенца для разных целей. Например, одно полотенце можно использовать для сушки посуды, а другое – для рук.

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Не используйте чистящие кухонные полотенца. Для этого лучше использовать специальные тряпки или салфетки.

Следуя этим простым советам, вы можете сохранить свои кухонные полотенца в чистоте и безопасности.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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