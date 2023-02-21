'Это поджог!': жена Виктора Павлика выложила в Instagram эротические фото

29-летняя жена известного украинского певца Виктора Павлика сделала провокационное сообщение в Instagram. Екатерина Репяхова выложила фото в нижнем белье.

Репяхова, которая по совместительству является концертным директором Павлика, на днях выкладывала фото из отдыха в Буковеле. Судя по снимкам, там она отдыхает вместе с мужем, сыном и своей матерью.

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Семейство выбрало для отдыха гостиницу Shelter. Екатерина заверила, что они платят только за проживание, а есть готовят сами.

Сутки пребывания в отеле стоят в среднем 10 тысяч гривен, если это проживание в номере трех взрослых и ребенка двух лет. Однако неизвестно, живет ли мать Екатерины отдельно или вместе с семейством Павликов.

Сегодня Екатерина выложила три снимка – один черно-белый, остальные два – в цвете. Она позирует на диване в белых трусах и белой майке, расставив ноги. "Увидеть себя другой", — подписала она эти фотографии.

Подписчики оценили новые фото Екатерины. Вот некоторые из комментариев под фотографиями Репяховой:

Это поджог!

Вау!

Аху*е фото.

Изящная.

Копия своей матери.

Шикарная

Вы очень хороша, Катя!

Супер!

Кайфово!

Фантастическая женщина!

Это очень нежно и изысканно, я восхищаюсь вами. Выставить себя в таком образе может только уверенная женщина! Так держать!!!

Справка: Екатерина Репяхова является четвертой женой известного украинского певца Виктора Павлика. Разница в возрасте супругов составляет 29 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил.

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