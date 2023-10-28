Это стало трендом: Зачем китайцы пьют горячую воду и как она влияет на организм

Горячая вода в качестве составляющей диеты имеет огромную ценность в Китае, Японии и Индии. В начале ноября 2022 г. японская компания Asahi, известная своими пищевыми продуктами и напитками, представила общественности новый продукт – бутилированную горячую воду.

Этот напиток с температурой от 50 до 60 градусов по Цельсию доступен в пластиковых бутылках объемом 340 мл и стоит от 105 иен (2,86 дирхамов) до 113 иен (3,07 дирхамов), в зависимости от магазина, сообщает gulfnews. com.

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Китай является страной, где горячая вода пользуется огромной популярностью, и это видно на всех уровнях общества и в разные сезоны года, включая лето. На общественном транспорте и других общественных местах удобно расположены колонки с горячей водой, перед которыми всегда стоят очереди людей с термосами. Многие иностранные туристы, посещающие Китай, могут быть удивлены этой практикой, поскольку не во всех ресторанах можно легко получить холодную воду, особенно зимой.

Следует отметить, что горячую воду подают даже на национальных конференциях для делегатов. Как описывает Николь Лю из Los Angeles Times, на таких мероприятиях бригады молодых женщин носят термосы и наливают напитки для участников. Некоторые даже используют кипящую горячую воду для приготовления чая, а другие просто пьют ее напрямую.

Также интересно, что китайские пассажиры на борту авиалиний могут заказать горячую воду, что отличает их от других пассажиров. Эта особенность была обнаружена ливанской бортпроводницей из авиакомпании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Теперь вопрос, который интересует многих иностранных посетителей Китая – почему китайцы так популярно употребляют горячую воду? Однако ответ на этот вопрос еще не однозначен.

Хотя точная история начала этой практики остается неизвестной, некоторые указания могут быть найдены в археологических исследованиях. Знаки чешуи на внутренней стороне ранних керамических изделий, датируемых примерно 2500-3500 годами до н.э., и следы поджога на нижней части сосуда свидетельствуют о возможной ранней практике употребления кипяченой воды в провинции Шаньдун в Китае.

По китайской медицине и философии "ци" – это жизненная сила, которую имеют люди и вещи, и это ключевая концепция в китайской медицине и акупунктуре. По словам врача Пэн Гао, эта концепция указывает на важность сохранения тепла в организме. Горячая вода способствует этому процессу, а также помогает организму легче усваивать питательные вещества.

Отметим, что горячую воду следует пить с осторожностью, охлаждая ее до температуры, немного выше температуры тела, чтобы чувствовать комфорт при ее употреблении. По словам врача, это помогает сохранить тепло в организме и укрепить иммунитет, особенно в холодное время года. Горячая вода может быть полезна в борьбе с простудами и другими заболеваниями, обостряющимися в холодных условиях.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, группа ученых опубликовала исследование о количестве воды, которое рекомендуется выпивать каждый день. В своем исследовании они подтвердили, что невозможно подвести всеобщий стандарт каждого человека.

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