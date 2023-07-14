Это важнее, чем знак зодиака! Как число судьбы определяет жизнь человека и 'программирует' будущее

Число судьбы гораздо важнее самого знака зодиака, утверждают нумерологи. По их словам, оно определяет судьбу человека, его сильные и слабые стороны и "программирует" то, каких людей будет он притягивать в свою жизнь.

Для того, чтобы узнать число судьбы, следует сложить цифры даты рождения: день, месяц и год, а затем свести их к одному числу – от 1 до 9. Вот пример расчета для человека, родившегося 27 ноября 1985 года: 2+7+1+1+1+9+8+5=34, дальше 3+4=7.

1

Это независимые люди, которые ценят свободу и хотят постоянно развиваться. Они обладают лидерскими качествами и могут убедить других в своей точке зрения. В отношениях с партнером у них могут быть тенденции к доминированию и проблемы с выражением чувств.

2

Нумерологические двойки ценят командную работу. Они чувствительны, чутки и добры по отношению к другим. В жизни они ценят превыше всего людей, которые их окружают. Самый большой их недостаток – неопределенность, из-за которой им сложно принимать решения.

3

Нумерологическая тройка в совершенстве овладела искусством общения. Это люди, которые без проблем заводят новых друзей, но быстро теряют интерес. Они очень переменчивые, что может мешать обрести счастье в личной жизни.

4

Нумерологическая четверка трудолюбива и систематична. Это стабильный человек, который стремится к своим целям, и однажды решив что-то, не сдается легко. В жизни ценит стабильность, но упрям. Из-за этого может быть трудно понять людей с другими приоритетами.

5

Нумерологическая пятерка не ограничивается несколькими интересами. Она хочет постоянно открывать для себя что-то новое, путешествовать и наслаждаться жизнью в полной мере. Это импульсивные люди, которые обычно принимают решения под влиянием момента.

6

Нумерологическая шестерка стремится к жизненной гармонии. Она верный и ответственный человек, для которого семья является приоритетом в жизни. Ее самый большой недостаток – перфекционизм и склонность хвастаться в компании.

7

Нумерологическая семерка хочет изменить мир к лучшему, начиная с себя. Это человек с аналитическим складом ума, который готов развиваться и работать над собой. К сожалению, он часто идеализирует окружающих, пытаясь оправдать их токсичное поведение .

8

Нумерологическая восьмерка – традиционалист, умеющий бороться за свое. Он с уважением относится к каждому встречному и не судит через призму денег. Когда влюбляется, не боится сделать первый шаг. К сожалению, восьмерке нелегко принять отказ.

9

Нумерологическая девятка – энергичный человек, который черпает жизненную энергию от знакомства с новыми людьми. Однако для некоторых он может быть слишком открытым и эмоциональным. Кроме того, у него может быть склонность впадать в крайние эмоциональные состояния.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.