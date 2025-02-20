Евро вместо доллара: эксперты рассказали, что будет с курсом и сбережениями украинцев в случае изменений

В Украине начали обсуждать возможный отказ от доллара в качестве основной курсообразующей валюты. Специалисты рассказали, как такое решение может повлиять на курс американской валюты и сбережения граждан.

По словам экс советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, в кратко- и среднесрочной перспективе такое решение не будет иметь значительного влияния – ни положительного, ни отрицательного. Он подчеркнул, что это лишь один из шагов на пути Украины к интеграции в ЕС, и существенных изменений в ближайшее время не произойдет, пишет РБК-Украина.

Похожее мнение высказал и профессор Национального университета "Львовская политехника" Алексей Другов. Он пояснил, что Нацбанк регулирует курс доллара, совершая валютные операции на межбанке. В то же время курс евро остается вне вмешательства регулятора, поскольку все финансовые показатели ориентированы именно на доллар.

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"Именно поэтому курс доллара остается относительно стабильным, тогда как курс евро может испытывать значительные колебания. Когда мы перейдем к евро, ситуация изменится: Нацбанк будет корректировать курс евро, и он станет более стабильным", – объяснил эксперт.

Однако, по словам Другова, он все же советует украинцам держать часть своих сбережений в евро.

"Это решение НБУ не повлияет на 2025-2026 годы, но если мы говорим о долгосрочной перспективе, то не стоит сохранять все сбережения в долларах. Лучший вариант - распределить сбережения 50 на 50", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что курс доллара в Украине на пороге перемен.

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