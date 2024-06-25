Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС – Урсула фон дер Ляен (видео)

25 июня 2024 года Украина и Молдова начали переговоры по вступлению в Европейский Союз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что путь впереди будет трудным, но полным возможностей.

Она приветствовала обе страны с началом переговоров, назвав это важным событием для народа Украины, Молдовы и всего ЕС.

"Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но исполненным возможностей", — сказала Урсула фон дер Ляйен в видео-обращении.

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Президент Украины Владимир Зеленский на днях подчеркнул, что официальное начало переговоров о членстве в ЕС является осуществлением мечты для украинцев, более двух лет ведущих войну с Россией.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина возглавит украинскую делегацию на межправительственной конференции в Люксембурге, отмечающей официальное открытие переговоров.

Молдавия, подавшая заявку на вступление в ЕС после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, также начала собственный процесс вступления. Межправительственная конференция пройдет для официального запуска переговоров, подчеркнув солидарность ЕС с обеими странами.

Хотя переговоры могут продолжаться годами, начало этого процесса посылает мощный сигнал поддержки Украине и Молдове. Обе страны стоят перед серьезными вызовами, но их продвижение в направлении членства в ЕС демонстрирует решительность и стремление к европейским ценностям.

Украина и Молдова присоединяются к длинному списку кандидатов на вступление в ЕС, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Черногория, Северная Македония, Сербия и Турция. Однако Украина имеет амбициозные планы вступления в ЕС до 2030 года, осуществляя многочисленные институциональные и правовые реформы.

Напомним, эксперты рассказали, что Украина мешает вступить в Евросоюз.

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