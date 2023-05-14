Евровидение-2023: кому Украина присудила 12 баллов

13 мая состоялся гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". В этом году он проводится в британском городе Ливерпуль от имени Украины.

До последнего тура дошли представители 26 стран. По результатам голосования только один из участников станет победителем. Финал Евровидения-2023 начался в 22.00 в субботу, 13 мая.

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Украинская группа TVORCHI выступила сразу в самой решительной части шоу, где представит песню Heart Of Steel. До этого участия в полуфинале они не принимали.

TVORCHI в финале Евровидения

Среди участников накануне была проведена жеребьевка, где каждый получил номер, под которым будет выступать.

Как Украина оценила других участников

В гранд-финал попали представители следующих стран: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия, Норвегия, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Украина , Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания.

Оценки украинского жюри объявляла украинская певица Злата Огневич и 12 баллов отдали Швеции. Литва получила 10 баллов, Австралия – 8 баллов, Чехия – 7 баллов, Польша – 6 баллов, Эстония – 5 баллов, Великобритания – 4 балла, Словения – 3 балла, Италия – 2 балла, Израиль – 1 балл.

Евровидение 2023 – Как Украина оценила других участников

Кто одержал победу на Евровидении-2023

В день финала букмекеры назвали своих победителей. Первое место дали шведской исполнительнице Loreen из Tattoo. Второе место – группа из Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha. Третье место отдали дуэту TVORCHI из Heart of steel.

Напомним, что украинская группа TVORCHI впервые вживую показала свой номер в гранд-финале "Евровидение-2023". Музыканты представили песню Heart of Steel, в которой спели о стальном сердце украинцев.

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