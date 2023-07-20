Фигура и психоэмоциональное состояние скажут 'спасибо': фитнес-тренер Боржемская рассказала, как безопасно тренироваться в жару

Летом не стоит забывать о тренировках. Они нужны не только для стройной фигуры, но и для нормализации психоэмоционального состояния.

Об этом сообщила фитнес-тренер Марина Боржемская в своем Instagram. Она отметила, что занятие спортом на улице можно облегчить и сделать максимально безопасным.

"Летом все больше времени хочется проводить за бокалом апероля где-то на пляже, а на спорт иногда желания и вовсе не остается. Однако не стоит забывать, что тренировки нужны не только для стройной фигуры, но и для нормализации психоэмоционального состояния", – сказала Боржемская.

Таким образом, фитнес-тренер советует летом тренироваться с самого утра. Тогда температура воздуха будет комфортной, поэтому вы почувствуете прилив энергии, а бодрость будет сопровождать вас в течение всего тогда. Однако, если у вас нет возможности тренироваться с утра, также комфортно будет после 19:00.

Не забывайте пить достаточное количество воды. Марина советует выпивать хотя бы 0,5 мл воды за несколько часов тренировки. Также необходимо обновлять водный баланс в течение самого занятия спортом каждые 15 минут.

Комфортная одежда. Следует выбирать спортивный костюм из синтетической влагоотводящей ткани, ведь она будет впитывать пот и быстро будет высыхать.

Используйте солнцезащитный крем перед тренировкой, поскольку солнечные ожоги не дают телу полноценно охлаждаться.

Интенсивность тренировки. По ее словам, спорт летом – это уже дополнительная нагрузка для организма. Поэтому при нехватке сил следует походить, глубоко дышать и снизить сложность тренировки.

Место для тренировки должно быть в тени. Так вы избежите солнечного удара.

Не забывайте о правильном питании. Следует употреблять больше фруктовых и овощных салатов. Также убавьте количество соли в блюдах, ведь она задерживает лишнюю жидкость в теле.

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