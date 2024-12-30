Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к главе Европейского совета Антониу Средне и президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен с открытым письмом, в котором выразил недовольство решением Украины прекратить транзит российского газа после 2024 года. Словацкий премьер отмечает, что отказ от транзита окажет негативное влияние на европейские усилия по развитию и конкурентоспособности, и добавляет, что такой шаг может подорвать единство ЕС в стратегических вопросах.

Об этом сообщается в письме, опубликованном в соцсетях. В нем Фицо называет решение президента Украины Владимира Зеленского "неправильным и нелогичным", отмечая, что молчаливое принятие этого шага Евросоюзом "вызовет напряженность и ответные действия".

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Фицо также выразил сомнение относительно подхода Еврокомиссии к оценке экономических последствий прекращения транзита, предполагая, что этот вопрос либо рассматривался только с идеологической точки зрения, либо экономический анализ проводился, но не обсуждался открыто с государствами-членами.

Он утверждает, что прекращение транзита повредит Евросоюзу больше, чем России, и ссылается на документы словацкой энергетической компании SPP, которые, по его словам, подтверждают этот тезис.

В завершение Фицо призвал руководство ЕС обратить особое внимание на эту ситуацию и придать ей приоритетное значение. Он также напомнил, что Словакия неоднократно пыталась достичь продолжения соглашения между Украиной и Россией о завершающемся в 2024 году транзите газа.

Напомним, мы уже писали, о чем Фицо просил Путина и готов ли он платить такую цену.

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