Физики подсчитали, что влияние человеческой деятельности на Землю может привести к неисправимому климатическому хаосу

Воздействие человеческой деятельности на Землю может иметь непредсказуемый хаотический эффект без возможности возвращения по результатам исследования группы физиков. Эта статья команды исследователей была опубликована на сервере препринтов arXiv.

Читайте также: Гигантскую дыру заметили на Солнце: солнечные ветры угрожают Земле

Команда физиков под руководством Алекса Бернадини из Университета Порта в Португалии использовала теорию, разработанную для моделирования сверхпроводимости, чтобы продемонстрировать, что после определенного момента нам невозможно восстановить равновесие климата на Земле.

Путь человеческой деятельности может привести к необратимому глобальному потеплению, что неизбежно приведет к катастрофическим последствиям. Это подробно описано в документе, опубликованном в апреле 2022 года, который еще нуждается в рецензировании.

Известно, что изменение климата имеет серьезные последствия, такие как засухи, жара, экстремальные погодные явления. Физик Орфеу Бертолами отметил, что если Земная система станет хаотичной, то мы лишимся любой возможности решить эту проблему.

В последние годы экстремальные погодные условия становятся все более распространенными. Лесные пожары, штормы и рекордные температуры становятся регулярными явлениями. Климатологи утверждают, что это результат человеческой деятельности, такой как использование ископаемого топлива, вырубка лесов и расширение сельскохозяйственных угодий.

Читайте также: Искусственная матка: компания EctoLife представила концепцию завода по выращиванию детей

Это привело к теоретическому определению новой геологической эпохи, известной как антропоцен. Эта эпоха охватывает период, когда человеческая деятельность оказывает значительное и заметное влияние на все составляющие системы Земли, такие как геосфера, биосфера, гидросфера и атмосфера.

Антропоцен наступил после голоцена, начавшегося около 11 700 лет назад. Ученые полагают, что антропоцен начался примерно в середине 20-го века, на пике ядерной эры. Группа исследователей, включая Бернадини и его коллег, решила моделировать переход от голоцена к антропоцену в качестве фазового перехода и прогнозировать его будущий путь.

Фазовые переходы являются распространенными явлениями, описывающими изменение материала из одного состояния в другое. Например, твердое тело может таять и переходить в жидкую форму, а жидкость может кипеть и превращаться в газ. Аналогично, земная система может проходить фазовые переходы и исследования показывают, что моделирование этих переходов может использоваться для прогнозирования изменений климата с определенным успехом.

Бернадини и его коллеги применили теорию Гинзбурга-Ландау, разработанную для моделирования сверхпроводимости, к антропоцену, используя температуру в качестве основного параметра, начиная с точки равновесия голоцена.

Читайте также: Ученые развеяли миф о низком IQ динозаврах

На сегодняшний день человеческое влияние имеет свои ограничения. Мы живем в ограниченном пространстве, имеем ограниченное количество ресурсов и ограниченную скорость, с которой мы можем их использовать. С учетом этих ограничений исследователи решили составить карту возможных последствий фазового перехода антропоцена с помощью логистической карты, помогающей изучать сложные результаты и даже хаос, которые могут развиваться из простой начальной точки.

Результаты исследования показывают, что мы не обязательно двигаемся в направлении катастрофических климатических изменений. Есть возможность, что мы можем перейти на регулярную и предполагаемую траекторию, которая приведет к стабилизации климата при более высокой средней температуре, чем сейчас.

Хотя это не идеальный вариант, с учетом смертельных исходов, которые мы уже наблюдаем для людей и других форм жизни, это приводит к пониманию, что мы должны разработать стратегии для смягчения изменения климата и управления Землей в будущем.

Ранее ученые определили, когда взорвется Солнце и унесет с собой все живое.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!