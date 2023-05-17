Фольга и чашка: необычные способы заточки ножа для мясорубки и терки

Каждая хозяйка часто использует мясорубку и терку, поэтому со временем они тупятся и производительность их работы падает. Не всегда есть возможность отнести ножи мясорубки или терку на заточку к специалисту, поэтому предлагаем вам попробовать самостоятельно сделать их острее.

Наждачная бумага

Возьмите несколько листов наждачной бумаги зернистостью от 600 до 1200. Круговыми движениями заточите ножи. Тыльная их сторона заточки не нуждается.

Читайте также: Как сделать из простой сковороды антипригарную

Камень

Точильный камень можно приобрести в хозяйственном магазине. Он подходит для заточки ножей, пил и ножниц. Чтобы заточить лезвие, прижмите его к камню и быстрыми движениями поворачивайте по кругу в течение 3-5 минут. Не забывайте и о сетке – ее тоже нужно точить.

Кружка для заточки терки

Нижней абразивной частью чашки натрите лезвия терки в течение 5 мин.

Фольга для заточки терки

Скрутите из фольги шарики и натрите их на терке. Трение металла о металл сделает лезвия терки острыми.

Напомним, мы уже писали, как легко отмыть турку от засохшего кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !