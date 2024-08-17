Ford отзывает более 90 000 внедорожников Explorer: существует риск пожара двигателя
Американский автопроизводитель Ford Motor Company объявил о масштабном отзыве около 85 тысяч полицейских внедорожников Explorer. Причина – потенциальная опасность возгорания двигателя. Отзыв касается моделей 2020-2022 годов выпуска, оборудованных 3,3-литровыми гибридными или бензиновыми двигателями.
Как сообщила Национальная администрация по безопасности дорожного движения США (NHTSA), неисправности двигателя могут привести к утечке значительного количества масла или топливных паров вблизи источников зажигания, что, в свою очередь, может привести к пожару или повреждению других компонентов, информирует Reuters.
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Водители отозванных автомобилей могут заметить такие предупреждающие признаки проблемы, как необычные шумы двигателя, внезапное понижение мощности или дым из-под капота. В таком случае компания рекомендует немедленно безопасно припарковать автомобиль и выключить двигатель.
На 9 июля в Северной Америке было зафиксировано 13 случаев пожара под капотом таких автомобилей. К счастью, ни о каких травмах или авариях, связанных с этим дефектом, пока не сообщалось.
Следует отметить, что эта проблема касается исключительно полицейских версий внедорожников Explorer. Гражданские модели не попадают под этот отзыв.
Ford уже начал кампанию по информированию владельцев отозванных автомобилей и разрабатывает план решения проблемы. Компания обязалась бесплатно устранить обнаруженные неисправности. Владельцам отозванных автомобилей рекомендуется связаться с ближайшим дилерским центром Ford для проведения необходимых ремонтных работ.
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