Ford отзывает более 90 000 внедорожников Explorer: существует риск пожара двигателя

Американский автопроизводитель Ford Motor Company объявил о масштабном отзыве около 85 тысяч полицейских внедорожников Explorer. Причина – потенциальная опасность возгорания двигателя. Отзыв касается моделей 2020-2022 годов выпуска, оборудованных 3,3-литровыми гибридными или бензиновыми двигателями.

Как сообщила Национальная администрация по безопасности дорожного движения США (NHTSA), неисправности двигателя могут привести к утечке значительного количества масла или топливных паров вблизи источников зажигания, что, в свою очередь, может привести к пожару или повреждению других компонентов, информирует Reuters.

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Водители отозванных автомобилей могут заметить такие предупреждающие признаки проблемы, как необычные шумы двигателя, внезапное понижение мощности или дым из-под капота. В таком случае компания рекомендует немедленно безопасно припарковать автомобиль и выключить двигатель.

На 9 июля в Северной Америке было зафиксировано 13 случаев пожара под капотом таких автомобилей. К счастью, ни о каких травмах или авариях, связанных с этим дефектом, пока не сообщалось.

Ford Explorer. Источник: facebook.com/newwayautogroup Ford Explorer. Источник: facebook.com/newwayautogroup

Ford Explorer. Источник: facebook.com/newwayautogroup Ford Explorer. Источник: facebook.com/newwayautogroup

Ford Explorer. Источник: facebook.com/newwayautogroup Ford Explorer. Источник: facebook.com/newwayautogroup

Ford Explorer. Источник: facebook.com/newwayautogroup Ford Explorer. Источник: facebook.com/newwayautogroup

Следует отметить, что эта проблема касается исключительно полицейских версий внедорожников Explorer. Гражданские модели не попадают под этот отзыв.

Ford уже начал кампанию по информированию владельцев отозванных автомобилей и разрабатывает план решения проблемы. Компания обязалась бесплатно устранить обнаруженные неисправности. Владельцам отозванных автомобилей рекомендуется связаться с ближайшим дилерским центром Ford для проведения необходимых ремонтных работ.

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