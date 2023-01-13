Франция планирует поставить Украине легкие боевые танки AMX 10-RC в течение двух месяцев

Франция надеется доставить в Украину легкие колесные танки AMX 10-RC за два месяца, заявил министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню.

Об этом пишет издание Reuters. В заявлении содержится краткое изложение телефонного разговора 12 января с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в котором Франция также подтвердила свою общую поддержку Украины.

О новом пакете военной помощи Украине сообщил Владимир Зеленский 4 января. Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский договорились о передаче Украине AMX-10 RC и бронеавтомобилям ACMAT Bastion.

Что известно об AMX 10-RC

AMX-10 RC (из французского "Roues-Canon" – "колесная пушка") – это французская боевая бронированная машина производства GIAT Industries для разведывательных целей. Также машину называют колесным истребителем танков или даже легким танком. Договор об обычных вооруженных силах в Европе определяет AMX-10RC как "боевую машину с тяжелым вооружением".

Поступили на вооружение французской армии в 1981 году. Начиная с 2021 года на смену им и ERC 90 Sagaie во французской армии приходят машины EBRC Jaguar.

Французские кавалерийские подразделения снабжены ими с 1981 года. По состоянию на 2021 год, более 240 единиц находятся на вооружении французской армии. Кроме того, 108 машин было продано Марокко, и 12 – Катару.

AMX-10 RC отличается от AMX-10P, хотя они имеют общие составляющие шасси, но это разные машины и предназначены для выполнения различных задач.

AMX-10RC управляется подобно танку: оси его колес не поворачиваются, а смена направления производится переключением передач отдельно для колес разных сторон машины. Преимуществом такого способа является возможность разворота на месте, а также то, что ходовая часть проще и компактнее, чем у бронемашин с обычным рулевым управлением.

Характеристики AMX 10-RC

Вес: 15,8 т; 16,6 т с дополнительным бронированием; 17,2 т AMX-10 RCR; 22 т с SEPAR mine/IED пакетом защиты;

Длина: 9,15 м (пушка вперед);

Длина корпуса: 6,24 м (только корпус);

Ширина: 2,78 м;

Высота: 2,56 м;

Экипаж: 4;

Броня:

Лобная броня: стойка против 23 мм API с 300 м; 14.5 мм AP повсюду с дополнительной броней;



Главное вооружение: 105 мм F2 BK MECA L/47 пушка среднего давления (38 снарядов);

Второстепенное вооружение: 1× 7.62 мм NF1 спаренный пулемет (4000 патронов); 1×12.7 мм M2HB зенитный пулемет (опционально); 4× GALIX дымовые минометы;

Удельная мощность: от 16 л.с./т;

Подвеска: сменная гидропневматика;

Операционная дальность: 800 км на дороге;

Скорость: 85 км/ч на дороге; 40 км/ч на бездорожье.



Ранее в сети показали возможности бронетранспортера Bastion, который Франция передаст Украине вместе с легкими танками AMX-10RC.

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