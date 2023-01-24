Французские биоинженеры создали комнатное растение, которое очищает воздух в 30 раз лучше других цветов и даже воздухоочистителей

Ученые создали комнатное растение потоса Neo P1 для очистки воздуха от наиболее токсичных летучих органических соединений.

Известно, что комнатные растения способны очищать воздух дома. Но французский биоинженерный стартап Neoplants создал генетически модифицированный тип потосы, которая и так хорошо очищает воздух от летучих органических соединений (ЛОС).

Об этом пишет New Atlas, ссылаясь на источник Neoplants. Растение получило название Neo P1. По словам ученых, небольшая корректировка генов потолка позволила сделать ее эквивалентной 30 обычным комнатным растениям с точки зрения очистки воздуха.

Растение было специально разработано для улавливания большого количества четырех наиболее токсичных летучих органических соединений: формальдегида, бензола, толуола и ксилола.

В ДНК растения были добавлены гены, заставляющие ее вырабатывать ферменты, превращающие ЛОС в безвредные вещества. Так, например, формальдегид перерабатывается в фруктозу, а бензол, толуол и ксилол – в аминокислоты.

Растение очень неприхотливое в уходе, его нужно поливать раз в месяц зимой и раз в две недели летом. Ее планируют продавать за 179 долларов.

Читайте также: Через 500 лет ученым наконец-то удалось решить "парадокс Леонардо да Винчи".

Растение поставляется с собственной специальной почвой, которая содержит биоуголь, который обеспечивает дом для полезных микроорганизмов, которые добавляют в почву раз в месяц в виде добавок под названием Power Drops. Цена включает 3 капли Power Drops.

Эти микробы получают необходимые для жизни питательные вещества из растения, одновременно повышая эффективность очистки воздуха, а также они самостоятельно улавливают ЛОС, когда воздух протекает сквозь грунт через идущий в комплекте прорези в горшке. Сам горшок Neo P1 изготовлен из полимолочной кислоты (PLA), биологически разложенного биопластика.

По словам биоинженеров, соотношение очистки воздуха растения и почвы изменяется в зависимости от размера растения, но когда Neo P1 достигнет зрелости, он должен быть примерно 50:50.

Это растение может стать хорошей альтернативой электрическим воздухоочистителям.

"Очистители воздуха прекрасно улавливают твердые частицы (например, дым от пожаров), но гораздо сложнее улавливать ЛОС, которые также вызывают значительные проблемы со здоровьем – большинство очистителей не справляются с этим. Вы приобретаете растение, потому что это прекрасное живое существо в вашем не говоря уже о том, что растения не нуждаются в электроэнергии и не шумят. Кроме того, они работают круглосуточно", – сказал генеральный директор Neoplants Лионел Мора.

Если вы заинтересованы в получении собственного Neo P1, вы можете присоединиться к списку ожиданий на веб-сайте компании.

Ранее ученые обнаружили "программные сбои", которые вызывают старение и выяснили, как можно увеличить продолжительность жизни с помощью эпигенетической "перезагрузки".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!