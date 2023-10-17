Фуд-блогерша объяснила, как хранить хлеб свежим неделями: не черствеет и не плесневеет

Хлеб быстро заплесневеет, если хранить его в неправильном месте. Впрочем, одна фуд-блогерша утверждает, что правильное хранение позволит держать хлеб свежим неделями.

Подставка для торта будет творить чудеса – она сбережет ваш хлеб красивым и свежим. Об этом сообщает Габби Гринс в TikTok.

Габби показала свой хлеб под стеклянной крышкой на деревянной подставке для пирога. Хлеб нарезали ломтиками, что является первым шагом к более долгому хранению свежей буханки.

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Она кладет половину в подставку для торта, чтобы обеспечить свежий хлеб на несколько дней, а остальное в морозилку для максимального долговечности. Подставка с крышкой задержит влагу и не даст хлебу плесень.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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