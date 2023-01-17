Гадания на Крещение 2023: как предсказать свою судьбу и узнать имя суженого

Крещение – один из главных православных праздников, который ежегодно отмечается 19 января. В эту ночь наши предки наделяли особой силой. Поэтому девушки собирались, чтобы погадать на судьбу и суженого. В народе часто говорили: все, что гадали в Крещенский вечер, обязательно сбудется.

Есть множество способов заглянуть в будущее, но церковь настроена против таких способов. Священнослужители считают, что человек должен идти по жизни и смиренно принимать все происходящее. Однако в народе вера в магические приемы не угасает веками и людям с интересом к потусторонним силам и в порыве узнать свою судьбу, продолжают гадать и проводить обряды. Поэтому сегодня UAportal собрал для вас самые безвредные и простые способы заглянуть в будущее.

Гадание на будущее

Этот вид гадания самый древний и для него используют воск. Необходимо взять восковую свечу и широкую емкость с ледяной водой. В полной тишине девушки зажигают свечу и дают ей слегка погореть, а затем аккуратно выливают воск в миску с водой. Затем рассматривают фигурки из воска и пытаются определить, что же они говорят о ближайшем будущем.

Гадание на долю

Потребуется мешочек и разные предметы, которые будут наделены символизмом – любовь, деньги, удача, путешествие. Также можно написать на листочках бумаги события, которые могут произойти и свернуть их в трубочки. Все предметы или листья высыпаются в мешочек и перемешиваются. А потом с закрытыми глазами поочередно достают. То, что получите – ваше предсказание.

Гадание на чужих разговорах

Подойдите к окну или двери чужого дома и прислушайтесь, что там происходит. Если вы услышите крики и ругательство, значит до следующего Крещения не видеть вам покоя. В случае если вы услышите за стеной веселые песни, музыку или просто разговор, можете быть спокойны, впереди вас ждет все самое хорошее.

Гадание на волнующий вопрос

Сформулируйте свой вопрос и возьмите книгу. Загадайте номер страницы и строку – скажите их вслух, затем открывайте книгу и читайте. Если фраза в книге обрывается – читайте до конца. Если попадется картинка – ищите ответ на ней.

Гадание на орешках

Простое гадание, которое расскажет, сбудется желание или нет. Нужно взять в руку горсть небольших орехов, фасоли и т.п. и загадать желание и бросить все на стол. Затем посчитать количество орешков, оставшееся на столе – парное означает, что желание сбудется, а нечетное – не сбудется.

Гадания на туфельке

Большинство гаданий рассказывают о том, что ожидает девушку в будущем в плане любви и замужества. Воображение на туфельке – не исключение. Суть в том, что девушка должна выбросить через окно на улицу свою туфельку, а затем выйти во двор и посмотреть, как она упала.

если подошвой вверх – девушку ожидает страстный кратковременный роман;

если лежит боком – у девушки появится много поклонников в новом году, но вряд ли ей стоит надеяться на серьезные отношения;

если стоит на подошве носком к окну – в этом году замуж ей точно не выйти;

если стоит на подошве носком от окна, значит, в этом году ее личная жизнь сложится и, вероятно, она выйдет замуж.

Гадания с графином

На стол нужно поставить зеркало, напротив него – графин с водой. При свете свечей нужно всматриваться в зеркало всюду графин. То, что привидится – то и ждет в будущем.

Гадания на замужество

Для такой гадания нужна лента и кусок хлеба. Их нужно положить в какую-то емкость (горшок, коробку и т.п.), а затем наугад с закрытыми глазами достать какой-то предмет. Лента – к свадьбе, хлеб – тоже к замужеству, но не в ближайшее время (не в этом году).

Гадание на луке

Для этой гадки нужно взять несколько луковиц, написать на них имена потенциальных женихов и поставить в воду. Нужно подождать и посмотреть, какая из них прорастет первой, от того "суженого" и стоит ждать решительных шагов.

Гадание о судьбе по теням

Этот вид гадания в силу своей простоты достаточно распространен в современной девичьей среде. Девушка поджигает мятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждый берет чистый лист бумаги, мне его кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи производится его отражение на стену. Внимательно рассматривая тени, пытаются узнать будущее.

Гадание с челноком

Для этой гадки берут таз с водой так, чтобы он был не совсем наполнен водой. На бортах этого таза вешают или прикрепляют перегнутые полоски с именами ребят или пишут на них возможные события: свадьба, переезд, страстная любовь, неудача, заболевание и т.д. берут скорлупу грецкого ореха (его половинку) и внутри его устанавливают маленький огурец свечи (можно елочной). Пускают кораблик на середину таза, и в зависимости от того, к какому краю он подойдет и какую бумажку подожжет, такое событие и случится.

Напомним, на Крещение заканчивались Праздники – цикл зимних рождественско-новогодних праздников. Он является третьим и завершающим праздником рождественского цикла. UAportal рассказал об истории, традициях и приметах ко Дню Крещения.

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