Газета и детский крем: что сделать, чтобы обувь не натирала

Даже если вы приобретаете качественную обувь и соответствующего размера, а не "на вырост", может произойти так, что вы не сможете ее носить из-за того, что она натирает. Конечно, можно каждый раз оклеивать ступни пластырем и пробовать разносить обувь, однако есть способы, которые могут помочь вам смягчить любимые ботинки или туфли.

Если вам натирает обувь, изготовленную из кожи, можно ее "разносить" – надеть на ступни мокрые носки и походить в ней по дому несколько часов. Можно воспользоваться специальными спреями, помогающими растянуть обувь.

В обувных магазинах и у тех, кто занимается ремонтом обуви, можно спросить о специальных колодках, которые позволяют растянуть обувь до нужной формы и размера.

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Еще один вариант "разносить" любимые ботинки – взять толстые носки, смочить их спиртом, затем обуться и ходить, пока носки полностью не высохнут. Однако спирт может повредить цвету обуви. Для замшевой обуви вместо спирта берут пиво и действуют так же.

Если дело не в размере, а вам натирает задник, можно аккуратно простукать его молоточком, сделав материал, из которого изготовлена обувь, более мягкой. Этот вариант подойдет для ботинок, берцов. Когда будете стучать молотком – подложите кусок картона или ткани, чтобы не повредить поверхность обуви или предмета, на котором обувь лежит во время "стучения". Некоторые советуют обработать задник свечой или мылом, или посыпать его тальком. Таким образом, трение между обувью и ногой уменьшается.

Процедура замораживания – в пакеты с застежками налейте воду, их плотно завяжите. Пакеты нужно вложить в обувь так, чтобы они оказались как раз в том месте, где обувь давит. Затем обувь с пакетами нужно отправить на ночь в морозилку. Замерзшая вода будет расширяться и растягивать обувь. Этот способ не подойдет для лакированной обуви.

Фен – туфли нужно разогреть изнутри потоком горячего воздуха и сразу побрызгать спреем для разноса. Обработанные туфли надеть на ноги в носках и разнашивать.

Новую обувь можно изнутри смазать детским кремом (или касторовым маслом) и попытаться разносить туфли. Затем, вложите в туфли измятую бумагу или газету и поставьте их "растягиваться" и несколько часов. Сотрите крем и попробуйте надеть туфли – они должны растянуться.

Еще один способ растянуть обувь – запихнуть внутрь смоченные газеты так, чтобы их потом было трудно вытащить. Оставьте обувь с газетами пока бумага не высохнет. Примерьте туфли, если еще давят – запихайте в них газеты еще несколько раз.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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