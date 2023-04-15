Газета та дитячий крем: що зробити, аби взуття не натирало

Навіть якщо ви купуєте якісне взуття та відповідного розміру, а не "на виріст", може статися так, що ви не зможете його носити через те, що воно натирає. Звісно, можна кожен раз обклеювати ступні пластирем та пробувати розносити взуття, однак є способи, які можуть допомогти вам пом'якшити улюблені черевики, чи туфлі.

Якщо вам натирає взуття, виготовлене зі шкіри, можна його "розносити" – надягти на ступні мокрі шкарпетки та походити в ньому по оселі кілька годин. Можна скористатися спеціальними спреями, що допомагають розтягти взуття.

У взуттєвих магазинах та у тих, хто займається ремонтом взуття можна спитати про спеціальні колодки, які дозволяють розтягнути взуття до потрібної форми та розміру.

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Ще один варіант "розносити" улюблені черевики – взяти товсті шкарпетки, змочити їх спиртом, потім взутися й ходити, поки шкарпетки повністю не висохнуть. Однак спирт може зашкодити кольору взуття. Для замшевого взуття замість спирту беруть пиво та діють так само.

Якщо справа не у розмірі, а вам натирає задник, можна акуратно простукати його молоточком, зробивши матеріал, з якого виготовлено взуття, м'якшим. Цей варіант підійде для черевиків, берців. Коли будете стукати молотком – підкладіть шмат картону, або тканини, аби не пошкодити поверхню взуття або предмету, на якому взуття лежить під час "стукання". Дехто радить обробити задник свічкою чи милом, або посипати його тальком. Таким чином тертя між взуттям та ногою зменшується.

Процедура заморожування – у пакети з застібками налийте воду, щільно їх зав'яжіть. Пакети треба вкласти у взуття так, щоб вони опинилися якраз у тому місці, де взуття тисне. Потім взуття з пакетами треба відправити на ніч у морозилку. Змерзла вода розширюватиметься та розтягуватиме взуття. Цей спосіб не підійде для лакованого взуття.

Фен – туфлі треба розігріти зсередини потоком гарячого повітря та одразу побризкати спреєм для розношування. Оброблені туфлі надягнути на ноги у шкарпетках та розношувати.

Нове взуття можна зсередини змастити дитячим кремом (або рициновою олією) та спробувати розносити туфлі. Потім, вкладіть у туфлі зіжмаканий папір або газету та поставте їх "розтягуватися" та кілька годин. Зітріть крем й спробуйте вдягти туфлі – вони мають розтягтися.

Ще один спосіб розтягти взуття – запхати всередину змочені газети так, аби їх потім було важко витягти. Залиште взуття з газетами поки папір не висохне. Приміряйте туфлі, якщо ще тиснуть – запхайте у них газети ще кілька разів.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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