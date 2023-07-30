Где и как посадить картофель, чтобы получить второй урожай: лайфхак для дачников

Можно ли сажать картофель второй раз после сбора первого урожая

Посадка картофеля для получения второго урожая может быть осуществлена разными способами в зависимости от климатических условий и возможностей садовода. Один из подходов заключается в повторной посадке картофеля параллельно созреванию первого урожая.

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Обычно первую посадку картофеля проводят в апреле-мае, пишет Зеленая усадьба. После сбора ранних овощей, таких как зелень, редис и скороспелые овощи, на этом же участке можно высадить картофель для второго урожая примерно в конце июня в середине июля.

Этот вариант подходит для прохладного лета, когда желательно получить второй урожай без задержек, связанных с созреванием первого. В таком случае сбор картофеля второго урожая обычно осуществляется в начале октября перед наступлением заморозков.

Другой подход состоит в повторной посадке картофеля на месте первого урожая. Убрав ранний картофель, оставляют мелкие клубни в земле, а на их место, также примерно в конце июня, высаживают летний картофель для получения второго урожая. Такой подход позволяет эффективно использовать грядку для двойного урожая.

Также можно высаживать картофель второго урожая между рядами первого урожая. Это особенно актуально, если по каким-то причинам первый картофель приходится сажать позже или этот картофель имеет поздний срок созревания. В таком случае следует соблюдать расстояние около 70 см между рядами, чтобы не мешать росту первого урожая. Высаживают летний картофель на этой грядке в начале июля.

Кроме правильного выбора метода посадки, уход за вторым урожаем также имеет свои особенности. Важно обеспечить дополнительный полив, особенно в жаркие летние дни, когда почва быстро высыхает. Также следует заботиться о защите молодой ботвы от фитофторы, которая может быстро распространяться в условиях высокой температуры и влажности.

Картина успеха выращивания картофеля летнего поста зависит от нескольких факторов, таких как тип почвы, удобрения и уход. Заслуженной наградой за правильную организацию ухода и посадки будут качественный и вкусный второй урожай картофеля, который может быть собран в начале ноября до начала серьезных заморозков.

Напомним, ранее мы писали о том, какие растения лучше всего выращивать у картофеля.

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