Где в Украине выплачивают самые большие пенсии: информация по регионам

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение пенсионных выплат. Их размер зависит от ряда факторов: продолжительности трудового и страхового стажа, характера работы, а также наличие дополнительных надбавок. Даже базовая пенсия по возрасту без полного стажа определяется индивидуально. Кроме того, пенсионные выплаты могут существенно отличаться в зависимости от региона проживания.

На конец 2024 года, по данным сервиса "Опендатабот", средняя пенсия по возрасту в Украине составила 5 789 гривен. Минимальная выплата для тех, кто не имеет полного стажа — 2 361 гривна. В 2025 году выяснилось, что более четверти украинских пенсионеров — а это примерно 2,68 миллиона человек — получают менее 3 000 гривен в месяц. В среднем такие выплаты достигают около 2 759 гривен. Об этом сообщает Опендатабот.

В то же время, около 27% людей пенсионного возраста продолжают работать. Значительно меньше тех, кто может рассчитывать на пенсию более 10 тысяч гривен — таковых всего 12,2% от общего количества.

Читайте также: Какая пенсия будет у пенсионеров без стажа в 2025 году

Самые высокие пенсии традиционно получают в столице. В 2024 году средний размер пенсии в Киеве составил 8017 гривен, а в начале 2025-го уже вырос до 8708 гривен. Это почти на 700 гривен больше, чем в прошлом году, и существенно выше среднеукраинского уровня. В Киевской области выплаты ниже — в среднем 6671 гривна.

В тройку регионов с самыми высокими пенсиями после Киева вошли Донецкая и Луганская области — в среднем там пенсионеры получают 7814 и 7314 гривен соответственно. Четвертую позицию занимает Днепропетровская область со средним показателем в 7082 гривны.

В противоположном конце рейтинга – Тернопольская область. Несмотря на повышение пенсий с 4485 до 4931 гривны, ее жители все еще имеют самые низкие выплаты в стране. Несколько более высокие пенсии получают в Черновицкой (5 100 грн) и Закарпатской (5 175 грн) областях, которые также входят в число регионов с самым низким уровнем пенсионного обеспечения.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!