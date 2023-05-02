Гель для душа и глицерин: как защитить очки от запотевания

Даже от малейшего перепада температуры стекло в очках может запотеть. Это доставляет довольно много неудобств их владельцу. UaPortal разбирался, как избежать этой проблемы.

Читайте также: Как вывести сложные пятна из одежды .

Мыло

Смажьте сухим мылом стекло очков с обеих сторон. Затем повытирайте стекло мягкой тряпкой. Мыло создаст на стекле защитную пленку, которая предотвратит образование конденсата.

Гель для душа

Стекло очков можно обработать жидкими мылом, гелем для душа или шампунем. Не добавляйте воды. Протрите мягкой тряпкой.

Глицерин

Глицерин продается в любой аптеке. Смажьте глицерином стекло очков, отполируйте мягкой тряпкой.

Напомним, мы уже писали, зачем класть в сумку сухое мыло.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !