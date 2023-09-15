Гениальный трюк, как удалить пятна с ковра с помощью копеечного средства

В домашних условиях часто возникают ситуации, когда на ковер или мягкую мебель попадают пятна от еды, напитков, косметики или других веществ.

В таких случаях не всегда есть возможность сразу обратиться в профессиональные клининговые компании. К счастью существует ряд подручных средств, которые помогут вывести пятна самостоятельно.

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Уксус

Уксус является универсальным чистящим средством, которое можно использовать для выведения пятен различного происхождения. Для удаления пятен с ковров и мягкой мебели необходимо развести уксус с водой в соотношении 1:1. Полученным раствором нужно смочить губку или тряпку и аккуратно протереть пятно. После этого оставить раствор на несколько минут и тщательно смыть его чистой водой.

Сода

Сода также является эффективным пятновыводителем. Для удаления пятен из ковров и мягкой мебели необходимо посыпать пятно содой и оставить на несколько часов. За это время сода впитает в себя грязь и жир. После этого нужно сместить соду и протереть пятно влажной тряпкой.

Перекись водорода

Перекись водорода поможет вывести пятна от крови, вина, кофе и чая. Для удаления пятен с ковров и мягкой мебели необходимо развести перекись водорода с водой в соотношении 1:1. Полученным раствором нужно смочить губку или тряпку и протереть пятно. После этого оставить раствор на несколько минут и тщательно смыть его чистой водой.

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Крем или пена для бритья

Крем для бритья поможет вывести пятна от жира и масла. Для удаления пятна от жира и масла необходимо нанести на пятно крем для бритья и оставить на несколько минут. После этого протереть пятно влажной тряпкой.

Лимонный сок

Лимонный сок поможет вывести пятна от сока, вина и ржавчины. Для удаления пятна от сока, вина и ржавчины следует смешать лимонный сок с водой в соотношении 1:1. Полученным раствором следует смочить губку или тряпку и протереть пятно. После этого оставить раствор на несколько минут и затем тщательно счистить его влажной тряпкой или губкой.

Перед использованием любого подручного пятновыводителя необходимо провести тест на незаметном участке ковра или мягкой мебели, чтобы убедиться, что средство не повредит материал.

Напомним, ранее мы рассказывали о простом и дешевом способе почистить ковер без труда.

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