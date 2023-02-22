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Геомагнитная активность снизилась: ученые рассказали чего ждать в последние дни февраля

Анна Яценко

Прогноз магнитных бурь на конец февраля

Второй месяц 2023 был насыщен магнитными бурями, однако все они имели не очень высокую интенсивность. Все опасные волны колебались на уровне 3-4 балла, даже если длились около 6 дней. Ученые уже сообщили, чего следует ожидать в последние дни февраля и нужно ли готовить свой организм к опасным вспышкам.

По прогнозам Meteoagent, 20 и 21 февраля, еще продолжалась последняя магнитная буря луны, но она пошла на убыль и уже 22 и 23 числа следует ожидать постепенное снижение геомагнитной активности до 3 баллов. В дальнейшем, с 24 по 28 февраля включительно, стоит ожидать очень спокойных колебаний, на уровне 2 баллов, которые не будут ощущаться даже метеозависимыми людьми.

Прогноз магнитных бурь на последние дни февраля

Следует отметить, что прогноз на длительный период может изменяться, поскольку предусмотреть солнечные вспышки, которые и влекут за собой магнитные бури, невозможно. Также следует заботиться о своем организме даже в спокойную фазу, ведь телу нужно время, чтобы привыкнуть к определенным процессам. Неожиданные скачки геомагнитной интенсивности могут повлиять на неподготовленных и ослабленных людей.

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Чтобы не тратить зря время в ожидании следующей мощной волны, следует готовить свой организм раньше времени.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Если вы заметили, что какая-то ситуация вывела вас из равновесия – сделайте паузу, отдохните. Это особенно важно в период праздников в нашей голове куча хлопот, которые следует решить.

Смените рацион. Добавьте больше полезных овощей и зелени. Пейте чистую воду без газа в течение дня. Избегайте чрезмерного употребления кофе.

Следите за своим сном. Важно ложиться спать в одно и то же время, чтобы у организма построился определенный график и он смог накапливать необходимое количество энергии.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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