Германия больше не будет принимать беженцев: что следует знать украинцам

Германия прекращает участие в программе переселения беженцев, которую координирует ООН, и не планирует запуск новых федеральных инициатив в этой сфере. В то же время следует понимать, что это решение не касается граждан Украины. В рамках Евросоюза украинцы пользуются статусом "временной защиты", а не имеют официального статуса беженцев, поэтому программа переселения ООН на них не распространяется. Однако вопрос о дальнейшем правовом статусе украинцев еще находится на рассмотрении в ЕС.

Министерство внутренних дел Германии уже приняло предварительное решение по программе для беженцев, сообщает Reuters. Согласно данным агентства, это объявление может быть связано со сменой правительства: "Новое коалиционное правительство, которое готовится к вступлению в должность, вероятно, ограничит иммиграцию".

Отмена программы больше всего коснется мигрантов, прибывающих в Германию из таких стран, как Турция, Египет, Иордания, Кения, а также из Ливии транзитом через Руанду. В то же время для тех, чей процесс переселения уже начался, никаких изменений не предусмотрено. Сообщается, что в течение 2024 года по программе ООН в ФРГ приехали 4711 человек – это меньше половины из общей квоты в 13 тысяч беженцев, которую Германия обязалась принять в 2024-2025 годах по договоренности с Еврокомиссией.

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Единственная активная программа поддержки беженцев в Германии пока реализуется под эгидой ООН. По информации агентства, немецкое правительство не планирует внедрять новые подобные инициативы в ближайшее время.

В то же время недавно представители правительства Германии отметили, что в случае установления режима прекращения огня в войне между Россией и Украиной, на уровне Европейского Союза будет рассмотрен вопрос о дальнейшем статусе украинских беженцев. Однако пока этот вопрос не считается первоочередным.

"Мы еще достаточно далеки от прекращения огня... В случае, если оно наступит, это (статус беженцев из Украины. – ред.) будет обсуждаться на уровне министров внутренних дел ЕС – какая ситуация, какие возможности для возвращения, как быстро это возможно. И это зависит от того, чтобы больше не было угрозы для жизни и здоровья людей от этой войны. Это первоочередное условие", – отметил представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль.

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По состоянию на март 2025 года в странах Европейского Союза было официально зарегистрировано 4,2 миллиона украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны – такие данные приводит Евростат. В Германии, согласно информации за февраль 2025 года, проживало более 1,2 миллиона украинских беженцев.

Немецкое правительство оказывает финансовую помощь этой категории лиц: взрослые получают ежемесячную выплату в размере более 500 евро, а на каждого ребенка государство выделяет от 300 до 400 евро, в зависимости от возраста ребенка.

Украинским гражданам в целом предоставлен статус временной защиты с возможностью легального трудоустройства в соответствии с действующей директивой, срок действия которой продлен до 4 марта 2026 года. Как отметил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт, на данный момент окончательное решение относительно дальнейшего статуса украинских беженцев еще не принято. По его словам, сейчас рассматриваются несколько возможных сценариев.

Напомним, ранее Шмигаль заявил, что Украина планирует возвращать беженцев из Германии.

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