Германия может оставить безработных украинцев без выплат: в одном из городов уже действуют новые правила

Консервативная оппозиция Германии выступила с инициативой сделать трудоустройство необходимым условием для получения социальных выплат украинскими гражданами. В городе Шверин уже создан первый подобный прецедент: получателей социальной помощи обязали участвовать в общественно-полезной работе.

Как сообщает DW, консервативная оппозиция в Бундестаге, в которую входит фракция Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), предлагает сделать трудоустройство обязательным условием для тех, кто получает социальные выплаты. Парламентский секретарь фракции Торстен Фрай выразил мнение, что граждане, которые получают государственную помощь и способны работать, должны выполнять трудовые обязанности.

Он убежден, что такая практика сделает систему социальной поддержки более эффективной и справедливой. Фрай подчеркнул, что получение социальных выплат должно сопровождаться выполнением определенных общественных обязательств. "Иначе люди с низким и средним уровнем дохода, которые самостоятельно обеспечивают свою жизнь, могут чувствовать себя ограниченными в своих правах", – отметил он.

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Политик предложил изменить название нынешней социальной помощи Bürgergeld на "новый базовый доход" и предоставлять ее исключительно тем, кто действительно нуждается. Кроме этого, для людей, которые отказываются работать, могут быть введены более жесткие санкции.

Торстен Фрай отметил, что идея обязательной работы для получателей соцпомощи уже была протестирована в некоторых регионах Германии. В частности, в Тюрингии искателей убежища привлекали к общественным работам, что продемонстрировало положительный результат.

Подобный проект уже реализован в Шверине, столице Мекленбург-Передней Померании. 6 января городской совет большинством голосов поддержал инициативу фракции ХДС об обязательном трудоустройстве лиц, получающих социальную помощь. В соответствии с принятым решением:

лица, получающие социальную помощь, должны будут выполнять общественно-полезные работы в таких неприбыльных учреждениях, как детские сады, школы и клубы;

за выполнение таких работ предусмотрена оплата в размере 1-2 евро в час;

в случае отказа от участия в общественных работах, размер социальных выплат может быть уменьшен.

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Это первый случай в Германии, когда на законодательном уровне обязательство работать распространяется не только на искателей убежища, но и на граждан, получающих социальную помощь. Ранее в Шверине такие требования применялись исключительно к беженцам.

Политики из ХДС считают обязательную работу эффективным средством для содействия долговременному трудоустройству. Цель инициативы – привлечение людей к трудовой деятельности, что поможет им овладеть новыми навыками и лучше интегрироваться в рынок труда. По словам Торстена Фрая, этот подход может мотивировать безработных активнее искать постоянную работу, а также сократить финансовые расходы государства.

Новая инициатива уже стала причиной значительного обсуждения среди общественности Германии. Некоторые граждане и представители политических сил считают ее справедливой и поддерживают такой подход. Однако отдельные эксперты выражают опасения относительно возможных злоупотреблений со стороны работодателей и нарушений прав лиц, получающих социальную помощь.

Христианско-демократический союз планирует в ближайшее время вынести это предложение на рассмотрение в Бундестаге. В случае его одобрения, аналогичную практику могут ввести по всей стране.

Напомним, ранее Шмигаль заявил, что Украина планирует возвращать беженцев из Германии.

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