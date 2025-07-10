Германия планирует существенно сократить выплаты украинским беженцам: подробности

С 1 апреля 2025 года новоприбывшие украинцы, которые обратятся за временной защитой в Германии, будут получать меньше выплат – 441 евро в месяц, вместо 563 евро, которые получали беженцы до этой даты. Изменения предусматривают снижение выплат до уровня прожиточного минимума для просителей убежища из всех стран.

Однако для реализации данной инициативы необходимо внести изменения в законы и подзаконные акты, что может занять несколько месяцев. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на DW.

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В местных общинах есть опасения, что новые правила создадут бюрократический хаос и дополнительную нагрузку, поскольку финансирование для новоприбывших будет возлагаться на местные бюджеты, а не на федеральное правительство. Общины также обеспокоены возможными судебными исками из-за изменения статуса беженцев "задним числом". Однако юристы уверяют, что возврат уже полученных выплат не будет требоваться.

Еще одним важным вопросом являются возможные проблемы с арендой жилья для новоприбывших украинцев, ведь им могут ограничить право на самостоятельный выбор места жительства. Это может привести к спорам, особенно для семей с детьми.

В правительстве Германии продолжают обсуждение изменений, и сейчас некоторые земли выступают против таких изменений "задним числом", считая это недопустимым.

Напомним, ранее мы рассказывали, что после объявления перемирия беженцы из Украины, вероятно, потеряют правовой статус в ЕС.

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