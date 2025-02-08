Германия выплатит украинцам более 10 тысяч гривен: кто имеет право на помощь

Граждане Украины могут подать заявку на получение единовременной финансовой помощи в рамках гуманитарной инициативы, финансируемой Германией. Эта программа работает на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас" в своем Telegram-канале. В рамках программы, реализуемой при поддержке "Caritas Germany" и Министерства иностранных дел Германии, украинцы, пострадавшие от войны, могут получить денежные выплаты.

Помощь доступна для следующих категорий граждан:

жителей населенных пунктов, расположенных не дальше 50 км от линии фронта;

лиц, пострадавших от боевых действий после 8 июля 2024;

граждан, чье жилье получило повреждения вследствие обстрелов;

людей, получивших физические травмы в результате войны.

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Кроме того, выплаты могут получить внутренне перемещенные лица, которые официально приобрели этот статус после 8 июля 2024 года из-за российских атак.

Организаторы обнародовали дополнительные условия для получения выплат. Финансовая помощь будет предоставлена гражданам, принадлежащим к одной из следующих категорий:

семьи, в которых есть лица с инвалидностью I–II группы или люди с инвалидностью с детства;

семьи, где у одного из членов тяжелого заболевания;

одинокие люди в возрасте от 60 лет, не имеющие трудоспособных родственников для поддержки;

неполные семьи (мать, отец или опекун) с детьми младше 18 лет;

многодетные семьи, воспитывающие трое и более несовершеннолетних детей;

женщины, ожидающие ребенка, или кормящей матери.

Размер помощи и процедура регистрации

Единовременная финансовая помощь составляет 10 800 грн на одного человека и выплачивается путем перевода на банковскую карту. Одна семья может получить максимум четыре гранта.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную форму и предоставить документы всем членам семьи:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку ВПЛ (при наличии);

документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории;

акт о повреждении или уничтожении жилья.

Также регистрация доступна через горячую линию:

+38098 665 73 88 – пн-чт, 10:00–16:00

– пн-чт, 10:00–16:00 +38 095 459 55 20 – пн-чn

– пн-чn +38073 459 55 20 – выходные: сб, вс – не работает

Напомним, одна из стран ЕС сократит выплаты беженцам, если они будут игнорировать правила.

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