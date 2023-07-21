Гиркина-Стрелкова задержали на россии по донесению экс-вагнеровца

-Военного преступника и эксруководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова задержали в пятницу, 21 июля.

Об этом сообщил ряд российских СМИ и подтвердила супруга Гиркина Мирослава Регинская. российские СМИ пишут, что Стрелкова забрали из его квартиры около полудня. Сотрудники Следственного комитета проводят там обыск.

Информацию о задержании Стрелкова подтвердил адвокат.

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Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов или СК пока не поступало. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

Жена террориста Мирослава Регинская в телеграмм-канале Гиркина написала: "Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, по словам консьержа, они вывели моего мужа под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу предъявлены обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужчины мне ничего неизвестно, на связь он не выходил".

Справка: Игорь Стрелков (Гиркин) – бывший сотрудник органов ФСБ России, военный пенсионер, руководитель общественного движения "Новороссия". С 2014 года Стрелков находится под санкциями Украины и ЕС.

В 2017 году он был заочно приговорен в Украине к 15 годам заключения за организацию террористической группы.

СМИ пишут, что причиной задержания Стрелкова может быть его критика российских властей. На днях он опубликовал пост в Телеграмме, в котором назвал Путина "никчемным" и призвал к госперевороту.

Гиркин заявил, что 23 года во главе России находилось ничтожество и еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит.

Ранее украинская разведка была готова заплатить 150 тысяч долларов за пленника Гиркина.

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