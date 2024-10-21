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Глава Пентагона Остин анонсировал выделение Украине пакета военной помощи на 400 млн долларов

Цихоцкая Мария

Глава Пентагона Остин анонсировал выделение Украине пакета военной помощи на 400 млн долларов
Ллойд Остин анонсировал новый пакет помощи Украине

Приехавший в Киев министр обороны США Ллойд Остин анонсировал выделение Украине нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Об этом пишет Укринформ.

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Глава Пентагона заявил о новом пакете помощи во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи в 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - отметил Остин.

Напомним, Байден в Берлине подчеркнул, что Украине будет тяжело зимой.

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