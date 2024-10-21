Глава Пентагона Остин анонсировал выделение Украине пакета военной помощи на 400 млн долларов

Приехавший в Киев министр обороны США Ллойд Остин анонсировал выделение Украине нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Об этом пишет Укринформ.

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Глава Пентагона заявил о новом пакете помощи во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи в 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - отметил Остин.

Напомним, Байден в Берлине подчеркнул, что Украине будет тяжело зимой.

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