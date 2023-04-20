Глаза нуждаются в защите: пять самых модных моделей солнцезащитных очков на лето 2023

В 2023 году будут популярны пять основных моделей солнцезащитных очков. Они защитят глаза от ультрафиолета, который есть даже при незначительном солнечном излучении.

Предлагаем не откладывать покупку окуляра, а найти именно те среди главных трендов весны-лето. Вы можете найти модели на каждый день и под настроение.

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Большие массивные оправы

Как известно, из моды вышли крошечные модели очков. Поэтому в этом сезоне просто must have большие и массивные оправы, которые сделают ваш общий образ более эффектным.

Большие массивные оправы в моде в 2023 году - модные солнцезащитные очки - купить очки

Оправа "кошачий глаз"

Сердца тысяч модниц покорили очки "кошачий глаз". Такой дизайн стал вирусным сразу после появления, поэтому сейчас он до сих пор актуален. Кроме этого, модные очки имеют сдержанный и классический вид.

Модные солнцезащитные очки 2023 - купить очки - какая оправа в моде

Оправа с цветными линзами

Обратите внимание на оправу с цветными линзами, если хотите сделать образ ярким и необычным. Недавний показ мод Gucci наглядно показал этот тренд, потому цветные линзы на пике популярности.

Модные солнцезащитные очки 2023 - купить очки - какая оправа в моде

Спортивные мотивы

Спортивные мотивы среди солнцезащитных очков придадут уверенности, а образ станет более интересным и привлекательным. Не бойтесь их комбинировать со спортивными и более классическими вещами.

Модные солнцезащитные очки 2023 - купить очки - какая оправа в моде

Авиаторы

В 2023 году солнцезащитные очки-авиаторы несколько обновились. Так как классическая модель сменится на более футуристический стиль, и для нее станут характерны следующие признаки: цветные линзы, острые углы и широкие линии.

Модные солнцезащитные очки 2023 - купить очки - какая оправа в моде

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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