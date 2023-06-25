Глиттер и цветные стрелки: три варианта летнего макияжа для смелых модниц

Лето – пора ярких красок и смелых решений. Чтобы сделать его еще ярче, попробуйте три варианта макияжа, который точно не оставит вас без внимания.

Глиттер

Нанесите глиттер на веки, чтобы макияж выглядел более классически или можете нанести его на скулы, если не боитесь смелых решений. В любом случае внимание вам гарантировано.

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Цветные ресницы

Такой прием подчеркнет цвет глаз и сделает его более ярким. Тушь синего и зеленого цвета выглядит свежее черной, поэтому не бойтесь эксперименты.

Цветные стрелки

Цветные стрелки придают взгляду выразительности, а вашему образу индивидуальности. Но будьте осторожны с подбором цвета подводки – например, красная визуально сделает глаза уставшими и припухшими. Универсальным вариантом является зеленый цвет, подходящий всем цветотипам.

Напомним, мы уже писали о главных антитрендах макияжа.

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